Depoitre en co laten vliegtuig vertrekken en duiken Londons nachtleven in om behoud te vieren

Huddersfield heeft het behoud in de Premier League veilig gesteld. Het punt dat de ‘Terriers’ pakten op het veld van Chelsea gaf de gedoodverfde degradant mathematische zekerheid over het behoud. En dat verdiende een feestje.

De club had een terugvlucht richting Huddersfield - stadje in de driehoek tussen Leeds, Manchester en Sheffield - gecharterd maar dat vliegtuig werd in laatste instantie afgezegd. De trainersstaf en spelers besloten om van het rijke Londonse nachtleven te proeven om het behoud te vieren nadat ze in de kleedkamers . En daar hoorde een biertje bij, vonden Depoitre en co. Depoitre scoorde trouwens het enige doelpunt van Huddersfield en was daarmee nog maar de tweede speler uit de Premier League die dit jaar zowel in heen- als terugronde tegen Chelsea kon scoren.