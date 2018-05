Inter neemt Nederlandse verdediger over van grote concurrent om Champions League-ticket

De Nederlander Stefan De Vrij (26) speelt volgend seizoen voor Inter. Dat bevestigde La Gazetta dello Sport. De club uit Milaan neemt de verdediger transfervrij over van het Lazio Roma van Jordan Lukaku. De Vrij tekende een contract voor vier seizoenen en zal, los van aanvullende premies zo’n 4,2 miljoen euro per jaar opstrijken.

Het is een opvallende transfer omdat Lazio en Inter allebei nog volop in de running zijn voor de vierde plaats en het laatste Champions League-ticket. Met nog twee speeldagen te gaan staan de Romeinen op de vierde plaats. Inter volgt op twee punten. Op de laatste speeldag treffen beide ploegen elkaar in Rome.

De Vrij speelde al 35 keer voor de Nederlandse Nationale ploeg. Hij is dit seizoen een vaste basisspeler bij Lazio. In 34 competitiewedstrijden vond hij als verdediger al zes keer de weg naar de netten. Inter hoeft geen transfersom te betalen aan Lazio, aangezien het contract van De Vrij in juni afloopt.