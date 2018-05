Super Thursday in Play-off 1: wie steekt zijn hand uit naar de titel?

Met Anderlecht, Standard en leider Club Brugge zijn er op drie speeldagen van het einde nog drie titelkandidaten. Paars-wit en de Rouches staan bovendien tegenover elkaar, terwijl Club Brugge op bezoek gaat bij Charleroi. In de schaduw van die twee matchen doen Gent en Genk nog een gooi naar de vierde plek, voor het Europese ticket. Dit staat er vandaag allemaal op het spel.

First things first: wie staat er na vandaag aan de leiding in de Jupiler Pro League? Club Brugge heeft alles in eigen handen. Als het zelf niet verliest, behoudt de leiding. Maar Club is in slechte doen de laatste weken en pakte een magere 1 op 9. Gaan de West-Vlamingen ook vandaag onderuit, kan Anderlecht voor het eerst dit seizoen alleen leider worden. Dan moet het zelf wel de zege pakken tegen Standard, dé ploeg in vorm.

2. Tweede plaats

Standard pakte 16 op 21 en is de revelatie van Play-off 1. De Rouches spelen zonder druk en dat werpt zijn vruchten af. De bekerwinnaar kan na vandaag zomaar tweede zijn in de stand. Dan moet het op het veld van Anderlecht aan de haal gaan met de drie punten. Onmogelijk is dat uiteraard niet, in de beker flikten de Luikenaars dat kunstje al eens dit seizoen.

Anderlecht van zijn kant wil de zege pakken om in eerste instantie druk te blijven zetten op Club Brugge. Maar de Belgische recordkampioen wil vooral ook de Champions League in. Dat kan ook met een tweede plaats en dus moet het Standard achter zich weten te houden. Als het de drie punten pakt vandaag, zet het een grote stap richting CL én blijft de titel in het vizier.

Terwijl de top drie zich wat heeft weten af te scheiden van de rest, zitten de nummers 4 tot en met 6 ook op elkaars huid. Charleroi speelt momenteel de finale tegen de winnaar van Play-off 2, maar voelt de hete adem van Genk en Gent. Die bepalen onderling wie er een gooi doet naar die begeerde vierde plek. Charleroi van zijn kant pakt vandaag beter punten tegen Club om zijn lot in eigen handen te houden.