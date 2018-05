DNA-onderzoek wijst uit dat in Franse Alpen gevonden lijk van Belg is die al bijna jaar vermist werd

Een lichaam dat op 6 april in de Franse Alpen werd aangetroffen, is dankzij dna-analyse geïdentificeerd kunnen worden als het stoffelijke overschot van de 24-jarige Adrien Mourialmé, een uit de provincie Namen afkomstige Belg die sinds 5 juli 2017 als vermist gold. De twintiger was naar het aan het meer van Annecy gelegen plaatsje Talloires-Montmin afgezakt om er als kok aan het werk te gaan. Dat is bij het gerecht van Annecy vernomen.