Bijna nieuwe Italiaanse regering: Vijfsterrenbeweging en Lega hopen “snel antwoorden te bieden”

In Italië hebben de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging donderdag meegedeeld dat ze op een zucht van een regeerakkoord staan. Beide partijen hebben “aanzienlijke stappen voorwaarts” gezet in de onderhandelingen over het premierschap en de samenstelling van de regering, zo stellen ze in een gemeenschappelijke mededeling. “We willen het land snel antwoorden en een politieke regering schenken.” Beide partijen hopen tegen maandag resultaat te boeken.

De mededeling werd verspreid na een vergadering tussen Lega-leider Matteo Salvini en zijn tegenhanger bij de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio. Later op de dag zou er een vergadering op technisch niveau over een regeerprogramma op de agenda staan.

Verwacht wordt dat Di Maio en Salvini aan de wieg staan van de meest eurosceptische regering die Italië ooit had. De coalitie tussen de uiterst rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging gaat volgens waarnemers voor heel wat spanningen met de Europese instellingen en andere hoofdsteden zorgen. Zo maakten ze er tijdens de verkiezingscampagne geen geheim van dat ze gekant zijn tegen de Europese afspraken over begrotingsdiscipline.

De twee partijen kwamen als winnaars uit de parlementsverkiezingen van 4 maart, maar de onderhandelingen over een nieuwe regering raakten maar niet van de grond. De doorbraak kwam er woensdagavond, toen ex-premier Silvio Berlusconi liet weten dat hij geen bezwaar maakte tegen een coalitie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging. De centrumrechtse Forza Italia van Berlusconi had een verkiezingsalliantie met de Lega, maar de Vijfsterrenbeweging wou niet weten van een regering met Forza Italia.

Begin deze week voerde president Sergio Mattarella de forcing. Hij stelde voor een ‘politiek neutrale’ regering op de been te brengen die het land naar nieuwe verkiezingen moest leiden. Zo ver zou het dus niet komen. Een woordvoerster van de Lega stelde donderdag na de verspreiding van de mededeling wel dat beide partijen nog tot en met zondag tijd nodig hebben. Maandag zouden ze dan verslag uitbrengen bij Mattarella.

Mattarella lanceerde donderdag tijdens een toespraak in Firenze alvast een waarschuwing. Wie suggereert dat Italië het zonder de Europese Unie kan rooien, verspreidt “een pure illusie, of erger nog, probeert bewust om de publieke opinie om de tuin te leiden”. In tijden van terrorisme en migratie is er volgens de president “maar één antwoord: de Europese Unie”.