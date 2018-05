Weg naar fusie ingezet? Lyra neemt jeugdwerking Lierse over

Stadsgenoot Lyra neemt de jeugdwerking van Lierse over. Dat meldde Lyra-voorzitter Yves De Vil op Radio 1. Mogelijk is dit een eerste stap naar een volledige fusie tussen de twee clubs uit Lier.

“Gisteravond hebben we met onze jeugdcoördinatoren bekeken hoeveel spelers we kunnen opvangen. Waarschijnlijk kunnen we zo goed als alles overnemen. Jeugdwerking is voor ons een van de belangrijkste peilers en dat was ook altijd zo bij Lierse”, zegt een verheugde De Lil.

“Het is uniek dat twee traditieclubs zouden samensmelten tot een grote club. Ik ben gecharmeerd door het voorstel dat nu op tafel ligt na de gesprekken met de mensen van ‘Lierse voor Altijd’. Wat mij betreft, mag dit het begin zijn van een warm project. Of dat er effectief komt, wordt zondag beslist op de algemene vergadering van onze club.”

“Ik weet dat het voor de mensen van onze club niet evident is om met Lierse samen te gaan. Ook voor mij niet, Lyra is mijn club. Dat geldt echter ook voor de personen die Lierse een warm hart toedragen en ik moet zeggen dat ik heel wat charmante mensen heb ontmoet van hun kant.”

Waar de trainingen van de jeugd zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. “De accommodaties van Lierse zijn nog in handen van Maged Samy. Wij spelen momenteel in Berlaar. Het wordt nog een moeilijk vraagstuk om te bepalen waar we gaan spelen”, besluit De Lil.

LEES OOK: Supportersvereniging Lierse voor Altijd reikt buur Lyra openlijk de hand: “Wij willen naar één club in Lier”

LEES OOK: Lierse en Lyra die fusioneren tot één club? Dat gebeurde in het verleden nog al eens… voor twee maanden