Bekendste woekerwebsite voor concerttickets opgedoekt: 450 klanten die te veel betaalden krijgen geld terug

Wie tickets wil kopen op het bekende ticketsbelgië.be, is eraan voor de moeite: de website stopt ermee, en is al niet meer bereikbaar. De site verkocht concerttickets door aan woekerprijzen, maar dat is verboden. 450 klanten die via Test-Aankoop een klacht indienden, krijgen het geld dat ze te veel betaalden terug.

Test-Aankoop had het bedrijf dat de website uitbaatte voor de rechter gesleept, maar dat wacht de rechtszaak nu niet af en haalde de site offline. “Met één site, Ticketsbelgie.be, of liever het bedrijf daarboven, hebben we een vergelijk gevonden”, aldus Simon November van Test-Aankoop bij VTM Nieuws. “450 consumenten die zich bij ons hebben geregistreerd, worden vergoed. Zij zullen wat ze te veel betaalden voor hun ticket integraal terugkrijgen.”

De strijd van Test-Aankoop tegen andere woekerwebsites gaat echter door: “Veel van die sites staan nog wél nog online. We hebben pleidooien gehad over de ontvankelijkheid van de pleidooien. Onze class action loopt nog steeds, tot ook die andere site stoppen met hun activiteiten in België.”