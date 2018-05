Bill Gates waarschuwt: “Er komt een pandemie aan die in een half jaar 30 miljoen mensen kan doden”

Als de geschiedenis ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat er altijd een nieuwe dodelijke ziekte de kop zal opsteken die wereldwijd miljoenen slachtoffers zal maken: de pest, polio, malaria, aids… Volgens miljardair Bill Gates zit zo’n nieuwe ‘pandemie’ eraan te komen, en moeten we ons erop voorbereiden “als was het een oorlog”.

Gates sprak afgelopen vrijdag een bijeenkomst van de Massachusetts Medical Society en het gerenommeerde medische blad New England Journal of Medicine toe, en waarschuwde voor een pandemie in het komende decennium. “Gewoonlijk ben ik de optimist in de zaal, maar we boeken maar geen vooruitgang in het voorbereiden van pandemieën.”

Nochtans klopt het dat de kans op zo’n massale ziektegolf toeneemt: er verschijnen steeds nieuwe ziektekiemen, de wereldbevolking blijft maar stijgen, en de mensheid dringt door in steeds wildere omgevingen. Bovendien wordt het steeds makkelijker voor individuen of kleine groepen om van ziektes wapens te maken. “Een kleine speler zou in een lab gemakkelijk een dodelijkere variant van antrax kunnen ontwikkelen”, aldus Gates.

In onze steeds dichter verweven wereld, waarin mensen met sprekend gemak het vliegtuig van het ene naar het andere continent nemen, zou zo’n ziekte zich ook in enkele uren over de hele aardbol kunnen verspreiden. Gates toonde bijvoorbeeld een simulatie die aantoont dat een nieuwe variant op de Spaanse griep (die in 1918 50 miljoen mensen het leven kostte) ditmaal in zes maanden 30 miljoen mensen zou kunnen doden. Bovendien zijn we bij het begin van zo’n pandemie meestal compleet onvoorbereid, zoals bij het verschijnen van de SARS- of MERS-virussen.

Video: YouTube

“Als je aan overheden overal ter wereld zou zeggen dat iemand werkt aan wapens die 30 miljoen mensen kunnen doden, dan zou er meteen actie ondernomen worden. Maar voor biologische dreigingen voelt men die drang niet. Maar de wereld moet zich voorbereiden op een nieuwe pandemie als was het een oorlog”, meent Gates.

Toch ziet Gates ook lichtpunten: de mensheid beschikt nu over antivirale medicijnen die alvast de overlevingskansen van wie ziek is verhogen. We staan dicht bij een universeel griepvaccin: de Bill and Melinda Gates Foundation biedt momenteel zo’n 10 miljoen euro aan beurzen aan om dat te bewerkstelligen. En we worden beter in het stellen van de juiste diagnoses, belangrijk omdat snelle quarantaine een cruciale stap is in het bestrijden van een pandemie.