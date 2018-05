Klimaatoverleg in Bonn levert weinig op

Tien dagen lang hebben afgevaardigden van de 195 staten die het klimaataakkoord van Parijs hebben getekend in het Duitse Bonn overlegd over hoe de kernpunten van het in 2015 bereikte akkoord best in de praktijk worden omgezet, opdat de globale opwarming beperkt blijft tot minder dan twee graden. Er werd amper vooruitgang geboekt. Bonn gold als voorbereiding voor de conferentie van COP24, de informele benaming voor de UNFCCC, het Raamverdrag Klimaatverandering, die in december in het Poolse Katowice plaatsvindt. Daar moet het ‘rule book’ worden goedgekeurd, het geheel aan regels om het Akkoord van Parijs tot uitvoering te brengen.