De oudste wetenschapper ter wereld kiest dan toch voor zelfdoding met hulp in Zwitserland

De 104-jarige Australische wetenschapper David Goodall is donderdag overleden. Goodall was naar Zwitserland afgereisd om hulp te krijgen bij zelfdoding omdat dat in eigen land niet kon.

“Om 12.30 uur is professor David Goodall in vrede ingeslapen in Bazel na een injectie met Nembutal”, zo tweette de stichting Exit International, die had geholpen bij de laatste reis van Goodall.

Goodall leed niet aan een terminale ziekte, maar hij vond dat zijn levenskwaliteit dusdanig achteruit was gegaan dat hij liever wou sterven. De wetenschapper vroeg in eigen land hulp bij zelfdoding, maar dat werd hem geweigerd.

Daarop reisde Goodall naar Zwitserland, waar verschillende stichtingen hun diensten aanboden. “Ik had liever gestorven in Australië en ik betreur echt dat Australië achterloopt op Zwitserland”, verklaarde hij woensdag nog aan journalisten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.