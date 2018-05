Nu is videoref weer de gebeten hond voor Anderlecht: geen penalty na charge op Morioka

Na alle commotie over de videoref was het in de topper tussen Anderlecht en Standard weer van dat. Dit keer waren de Brusselaars echter de benadeelde partij. Ryoto Morioka kreeg namelijk op de rand van de zestien een serieuze charge te verwerken van Standard-debutant Lindon Selahi bij het doorkoppen van een bal. Ref Bart Vertenten liet echter gewoon doorspelen en ook de videoref greep niet in. Tot frustratie van trainer Hein Vanhaezebrouck, die langs de lijn tevergeefs riep om ingrijpen van de VAR.