Totale ommekeer in Anderlecht: vrouwenploeg wordt gehuldigd

De vrouwenploeg van Anderlecht werd donderdag, vijf minuten voor de aftrap in de Clasico tegen Standard, gehuldigd voor hun kampioenstitel. Voorzitter Marc Coucke kwam woensdag in opspraak toen Anderlecht bekend maakte dat het vanaf volgend seizoen zou stoppen met de vrouwenploeg. Coucke ontkende alles meteen op Twitter. ’s Avonds meldde speelster Heleen Jacques dat ze de garantie hadden gekregen dat de vrouwenploeg ook volgend seizoen mag blijven voetballen. Met een ereronde voor de vrouwen in het stadion lijkt de verzoening tussen Coucke en de entourage van de vrouwenploeg ingezet.