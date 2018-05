Begeleidster valt uit rijdende schoolbus en rolt over straat

Jolien hield gelukkig geen erge verwondingen over aan haar val. Foto: if

Ingelmunster - Een begeleidster van een schoolbus in Ingelmunster heeft dinsdag veel geluk gehad bij een bizar ongeval. Toen Jolien D'heyger in de rijdende bus tegen de nooddeur viel, klapte die open en rolde ze de straat op. Het parket onderzoekt hoe dat kan.

“Ja, ik besef dat het veel slechter had kunnen aflopen.” Dat Jolien D'heyger dinsdagnamiddag slechts brand- en schaafwonden opliep bij het ongeval mag een wonder heten.

De 26-jarige Ingelmunsterse is pas sinds maart aan de slag als interim busbegeleider voor basisschool De Zon. Dinsdagnamiddag vertrok ze na de lessen met een schoolbus van zeventien kinderen huiswaarts. Maar iets na 16 uur, op de bochtige Elf Juli Singel in Ingelmunster, liep het ei zo na faliekant af voor de jonge vrouw.

“Achteraan de bus waren enkele kinderen wat vervelend aan het doen”, vertelt ze. “Ik ben ernaartoe gewandeld en zei tegen een van hen dat hij zich moest verplaatsen. Terwijl ik hem hielp zijn gerief te verzamelen, maakte de bus een slingerbeweging. Ik verloor mijn evenwicht en viel achterover.” Jolien viel met haar rug tegen de nooddeur. Terwijl die normaal gezien enkel kan worden geopend met een hendel, vloog die nu onmiddellijk open.

“Voor ik het goed en wel besefte rolde ik over de straat”, zegt Jolien. “De bus reed op dat moment ongeveer 40 kilometer per uur. Ik rolde door tot in de graskant.”

Omstanders schoten de onfortuinlijke vrouw meteen te hulp. Onder hen ook een thuisverpleger, een kennis van Jolien. Het meisje besefte nog niet goed wat haar was overkomen. Ze heeft schaaf- en brandwonden op haar been, armen en rugpijn.

Snikhete bus

Dominique Couvreur, directeur van De Zon, werd ook verwittigd en kwam meteen ter plaatse. “Ik had een paniekerige telefoon gekregen van de chauffeur. Ook de kinderen waren wat in paniek. Toen ik zag dat het gelukkig niet zo ernstig was met Jolien primeerde voor mij de veiligheid van de kinderen op de snikhete bus. De chauffeur en ik hebben beiden gecontroleerd of de nooddeur stevig vast zat en dat was het geval. Met drie kwartier vertraging zijn de kinderen dan naar hun bestemming gebracht.”

Terwijl Jolien naar het ziekenhuis werd gebracht voor een controle, trok de politie naar busbedrijf Mandel Car in Izegem, dat instaat voor het busvervoer van De Zon. De agenten controleerden of er gebreken waren aan de schoolbus. “Wat er precies is misgelopen op de bus zal het onderzoek moeten uitwijzen, maar met de schoolbus zelf was alles in orde”, zegt Pieter-Jan D'Eigens van Mandel Car. “Er was geen technisch mankement. Om de zes maand wordt de bus trouwens gekeurd. Ook de constructeur, die woensdag een tweede controle deed, stelde vast dat er niets mis was. Het is jammer dat dit gebeurd is, maar het gaat om een spijtig ongeval.”

Bus staat voorlopig vast

Tijdens het rijden wordt de nooddeur vergrendeld met magneten. De deur is normaal gezien enkel te openen via een hendel die zich bovenaan bevindt. Hoe de deur toch kon opengaan, is ook voor Jolien een raadsel. “Ik heb geen idee. De kinderen zaten allemaal vastgeklikt in hun gordel. En ik kon ook niet bij die hendel.”

Zolang er geen duidelijkheid is, mocht de schoolbus het terrein van Mandel Car niet meer verlaten van de politie. “Het parket onderzoekt de zaak”, aldus de politiezone Midow. De Zon hoopt tegen maandag opnieuw weer twee bussen te hebben. “Het is de eerste keer in 35 jaar dat we zo'n ongeval meemaken”, klinkt het bij Mandel Car.