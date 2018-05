Pilotenvakvereniging reageert op staking Brussels Airlines: “Hopelijk leidt dit tot duurzaam pensioenstelsel voor vliegend personeel”

Brussel - Pilotenvakvereniging BeCA laat donderdag weten de piloten bij Brussels Airlines te steunen bij hun pensioeneisen en hun streven naar een gezondere balans tussen werk en privé. BeCA hoopt dat het conflict bij Brussels Airlines “leidt tot een mentaliteitswijziging en tot het invoeren van een leefbaar, duurzaam pensioenstelsel voor het vliegend personeel in de luchtvaartsector in België”.

“Van zodra de problematiek van het pilotenpensioen van de baan is, zullen alle andere verzuchtingen een stuk eenvoudiger te beantwoorden zijn. En dit zonder de last bij een enkele luchtvaartmaatschappij te leggen”, klinkt het bij BeCA.

Een steeds stijgende werkdruk gecombineerd met een onrealistisch hoge pensioenleeftijd ligt volgens de vakvereniging aan de basis van de huidige problematiek. “Sinds 2012 is BeCA de pensioenproblematiek onder de aandacht blijven brengen van het grote publiek en werden de betrokken ministers gewaarschuwd over de problemen die worden gecreëerd door de pensioenleeftijd van 55 naar 67 jaar te verhogen”, luidt het.

De piloten bij Brussels Airlines leggen volgende maandag en woensdag het werk neer na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcost-tak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij “met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen”.

Lufthansa liet donderdag weten “zeer bezorgd” te zijn om de staking bij Brussels Airlines. De staking van volgende week is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.