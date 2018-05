Recordbedrag voor dit werk van Diego Rivera neergeteld

“Los Rivales” (De Rivalen), een werk van de Mexicaanse muralist Diego Rivera (1886-1957), is woensdagavond bij Christie’s in New York voor 9,76 miljoen dollar onder de veilinghamer gegaan. Dat maakt van het werk het duurste Latijns-Amerikaanse schilderij ooit op een veiling. De nieuwe eigenaar is onbekend, meldde de site ARTnews. Rivera verdringt daarmee zijn landgenote én echtgenote Frida Kahlo van de eerste plaats. Haar “Des desnudos en el bosque” (Twee naakten in het bos) dateert van 1939 en veranderde in 2016 van eigenaar voor acht miljoen dollar.