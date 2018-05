Leko grijpt in voor cruciale match tegen Charleroi: Vanaken start op de bank, Gabulov moet plaats ruimen in doel bij Club Brugge

Club Brugge staat tegen Charleroi zonder Hans Vanaken aan de aftrap. Coach Ivan Leko zet de spelmaker op de bank. “Ik kies vandaag voor fysiek sterke spelers”, legt hij uit. Ook in doel kiest hij na de verloren topper tegen Anderlecht voor verandering. Gabulov moet na enkele bedenkelijke tussenkomsten plaats ruimen voor Ethan Horvath. “Hij is op dit moment gewoon de beste keuze.”

Marvelous Nakamba krijgt op het middenveld de voorkeur op Vanaken. Verder staan ook Clasie, Diatta en Wesley aan de aftrap. Dennis vervangt zoals verwacht de geblesseerde Diaby. “Hans (Vanaken, nvdr.) en ik hebben een goeie verstandhouding”, geeft Club-coach Ivan Leko uitleg bij zijn beslissing om zijn spelmaker op de bank te zetten. “Ik kies vandaag voor fysiek sterke spelers, die er een hele match voor gaan. Hans was tien maanden lang onze beste speler en dan is het normaal dat er een dipje komt. We moeten gewoon deze wedstrijd winnend afsluiten. Zo simpel is het.”

In doel kiest Leko voor de Amerikaan Horvath. “Wij willen absoluut spelers laten spelen die op dit moment in vorm zijn. Wij denken dat op dit moment Ethan de beste keuze is.”

Bij Club kunnen ze net als afgelopen weekend tegen Anderlecht ook geen beroep doen op Limbombe door een blessure.