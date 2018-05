Vanhaezebrouck boos na verlies tegen Standard: “Hadden altijd penalty moeten hebben”

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck maakte zich na de 1-3 nederlaag tegen Standard boos om een niet-gefloten penalty voor paars-wit. “De scheidsrechter beoordeelde op vijf seconden tijd twee identieke fases op een andere manier.”

“Ik begrijp niet hoe dit mogelijk is”, vertelde Hein Vanhaezebrouck na het 1-3 verlies tegen Standard voor de camera’s van Proximus. “Iedereen heeft de mond vol van dat geweldige Standard, maar zij hebben niet meegedaan tegen ons. Hun eerste trap op doel komt er pas na een fout van ons - en dat was dan meteen het eerste doelpunt. Ook hun derde goal komt er na een fout van ons. We verdienen dit niet. We hadden deze match altijd moeten winnen of op zijn minst moeten gelijkspelen.”

Vanhazebrouck maakte zich ook kwaad op scheidsrechter Bart Vertenten, die niet ingreep toen Ryoto Morioka op de rand van de zestien een serieuze charge te verwerken kreeg.

“We werden niet gediend door de beslissingen van de ref. Wij hadden altijd een penalty moeten hebben. Ik begrijp niet waarom de scheidsrechter daar niet voor fluit. Drie seconden later fluit hij wel als Teodorczyk zijn lichaam zet, dat was net hetzelfde. Dan heb je op vijf seconden tijd twee identieke fases anders beoordeeld. Dat is jammer genoeg niet goed genoeg.”

“Standard de beste ploeg van Play-Off 1? Nee, Standard is de ploeg met het meeste meeval. In Luik was er ook al een tackle van Carcela op Saïef. Het verschil is gewoon dat ze tegen ons steeds aan penalty’s ontsnappen. Dit was bepalend voor het resultaat.”

Gerkens: “Wordt moeilijk voor de titel”

“Zuur om te verliezen”, reageerde Anderlecht-middenvelder Pieter Gerkens op Radio 1. “We hadden te veel kansen nodig en kregen een les in efficiëntie. Iedereen kan van iedereen winnen in play-off 1. We werken de bal twee keer slecht weg waardoor zij twee keer alleen voor de keeper kwamen. Ik vrees dat het heel moeilijk wordt voor de titel nu, maar we gaan nog ons best doen.”

Sa Pinto: “Gaan opnieuw voor zege tegen Club Brugge”

Foto: BELGA

Een heel ander geluid was natuurlijk te horen in het andere kamp. “We hebben een geweldige tweede helft gespeeld”, zei een triomferende Standard-coach Ricardo Sa Pinto. “Ik hou van de emoties in dit type matchen. Anderlecht was beter voor de rust, wij erna en we scoorden dan meteen. Na de 1-3 hadden we de match in handen en hebben we de voorsprong geconsolideerd. In de eerste helft waren we niet compact genoeg en Kums en Trebel mochten teveel aan de bal komen. We moesten ze na rust toen we op voorsprong kwamen ineens dood doen. If you don’t kill, you don’t win. Op dit niveau kan je niets winnen als je dat niet doet Onze ploeg kent de situatie waarin we zitten en de mensen geven ons energie en motivatie voor de volgende wedstrijden. We gaan opnieuw voor de drie punten tegen Club Brugge. Ik hoop dat iedereen kan genieten van een mooie match. Ik wil heel graag winnen.”

Emond: “Ongelofelijke tweede helft”

Ook Renaud Emond was in zijn nopjes. De Standard-spits was goed voor de 0-2. “Het was een ongelofelijke tweede helft. Anderlecht domineerde en had de beste kansen. Ze gaven wel ruimte weg en daar hebben wij zeer goed van geprofiteerd op de counter. Ik ben heel blij met mijn goal, jammer genoeg ging mijn tweede kans nog op de lat. Of we kampioen zijn als we negen op negen pakken? Dat is niet belangrijk. Ons doel nu is winnen tegen Club Brugge.”