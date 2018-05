Belgische ISIS-strijder pleit onschuldig op proces in Irak

Tarik Jadaoun, een van de bekendste nog levende Belgische leden van de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat), heeft donderdag bij de start van zijn proces in Bagdad onschuldig gepleit. De jihadist uit Verviers gaf tijdens zijn verhoor aan dat hij “op een dwaalspoor was beland”.

Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot IS. Vorig jaar werd hij gearresteerd tijdens de slag om Mosoel, de voormalige “hoofdstad” van IS in Irak.

Donderdag moest hij voor het eerst voor de rechtbank in Bagdad verschijnen. Volgens de aanklacht moet hij zich verantwoorden voor “lidmaatschap van IS” en het uitvoeren van “aanvallen”. Hij riskeert de doodstraf. Omdat hij zelf niet over een advocaat beschikte, werd hem door de rechtbank een vertegenwoordiger toegekend.

Enkele maanden geleden had het Iraakse gerecht nog verklaard dat Hamza Al-Belgiki had toegegeven dat hij een zestigtal “Welpen van het Kalifaat” - kinderen van acht tot dertien jaar oud - voor IS had opgeleid.

Maar tijdens de hoorzitting van donderdag minimaliseerde hij zijn rol. “Ik was geen strijder. Ik leidde voor IS een afdeling van verpleegkundigen, ik verzorgde iedereen. Ik heb gewerkt in het ziekenhuis al-Joumhouriya in Mosoel en in mobiele ziekenhuizen in Makhoul en in Bayji”, zo stelde hij. “Het spijt me. Ik was op een dwaalspoor beland en wil een beroep doen op jullie goedheid.”

Ook toen het over de video’s ging waarin hij opriep tot aanslagen in België en Frankrijk, wilde hij niet te veel aandacht vestigen op zijn eigen rol. “Ik had geen keuze. Een van de hoogste leiders van IS heeft me gevraagd om die video’s te maken.”

Jadaoun had eind vorig jaar al in een media-optreden verklaard dat hij slechts een meeloper was binnen IS. Hij toonde zich toen bereid om samen te werken met de Belgische veiligheidsdiensten, als die er tenminste voor zorgen dat hij in Irak de doodstraf ontloopt.

Een nieuwe hoorzitting met Jadaoun vindt plaats op 22 mei.