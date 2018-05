Griekse anarchisten bestormen Oxfam-kantoor in Athene

Een tiental leden van de Griekse anarchistische groep Rouvikonas (Rubicon) is donderdag het kantoor van de Britse ngo Oxfam in Athene binnengedrongen en heeft er schade toegebracht. Dat meldt de politie. Er werd nog niemand gearresteerd.

“Deze aanval is een minimum aan solidariteit met alle volwassenen en minderjarigen die mishandeld zijn, en een aanval tegen het afval van Oxfam”, aldus Rouvikonas in een mededeling via internet. De Britse ngo is verwikkeld in een schandaal rond seksueel misbruik door hulpverleners. De anarchisten verwijten Oxfam de miljoenen die het ophaalde “gebruikt te hebben om een façade op te trekken die zijn leden toeliet om hun ziekelijke instincten op te dringen aan weerloze kinderen”.

De aanval gebeurde op het moment dat de Britse prins Charles en zijn echtgenote Camilla in Athene zijn voor een driedaags bezoek. Nadat de anarchisten het Oxfam-kantoor waren binnengedrongen, hebben ze het met verf besmeurd en de bureaus beschadigd.

Rouvikonas voerde de laatste jaren al heel wat aanvallen uit, vaak door groepjes van een tien- of twintigtal mensen, tegen publieke gebouwen, bedrijven, banken en ambassades. De anarchisten richten schade aan, maar bij de aanvallen raakt niemand gewond.

De laatste actie dateerde van 22 april, toen een vijftiental mensen het gebouw van de Franse diplomatieke vertegenwoordiging in Athene met verf bekladde, uit protest tegen de Franse deelname aan vergeldingsaanvallen in Syrië.

Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken had die actie toen “onaanvaardbaar” genoemd.