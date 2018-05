Belgische film “Seule à mon mariage” gunstig onthaald in Cannes

De Belgische film “Seule à mon mariage” van de in Boekarest geboren cineaste Marta Bergman is donderdag op haar première in Cannes gunstig door het publiek onthaald. De prent loopt in het kader van de parallelle sectie ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, Vereniging voor de onafhankelijke film en haar verspreiding). De vertoning werd ook bijgewoond door de belangrijkste acteurs van de film, die net als de andere toeschouwers voor het eerst de afgewerkte film konden zien.

In “Seule à mon mariage” staat de jonge Rom Pamela centraal, die in een hut leeft samen met haar grootmoeder en haar baby. Op zoek naar vrijheid verlaat zij Roemenië en zoekt zij het onbekende op. Door die daad breekt zij met de verstikkende zigeunertradities. In den vreemde hoopt zij een man te vinden die haar leven een gunstige wending geeft en voor haar dochtertje zorgt.

Onder de aanwezige acteurs waren Alina Serban, zelf afkomstig uit een Roemeens zigeunergezin, en Tom Vermeir. Die laatste verwierf bekendheid met zijn rol in “Belgica” van Felix van Groeningen.

“Seule à mon mariage” werd geproduceerd door Frakas Productions in samenwerking met Roemenië en Frankrijk. De film genoot steun van het Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de RTBF, Wallimage en Screen.Brussels.