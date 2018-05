Wie over heuvels Ronde van Vlaanderen en door decor van VTM-serie wil stappen, mag deze afspraak niet missen

Kluisbergen -

Met heel wat animatie én het traditionele ontbijt met spek en eieren is het dit weekend weer tijd voor Omloop Kluisbergen. Dat is hét wandelfeest in de regio, met duizenden deelnemers. De deelnemers aan de kortste afstand worden met een bus naar Kwaremont gevoerd. “Zo kunnen we hen een nieuw parcours aanbieden”, zeggen de organisatoren.