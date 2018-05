Uitgeleende Barcelona-speler verliest zelfbeheersing en krijgt zware schorsing

De Turkse flankspeler Ardan Turan (31) heeft een schorsing van 16 wedstrijden gekregen nadat hij uitvloog tegen een lijnrechter. De speler van Barcelona, die dit jaar wordt uitgeleend aan Basaksehir, gaf de bewuste assistent-scheidsrechter een duw.

Turan, die 100 keer in actie kwam voor de Turkse Nationale Ploeg, speelde vrijdag met zijn club Başakşehir een cruciale thuiswedstrijd tegen Sivasspor met het oog op een ticket voor de Champions League. Nadat de bezoekers via een own-goal in de 93e minuut gelijk hadden gemaakt, sloegen door de frustratie bij Turan de stoppen door.

De flankspeler ging op rechts tegen de grond. De lijnrechter - die er met zijn neus op stond - gaf geen fout. Turan ging daarop verhaal halen. Toen hij doorhad dat de lijnrechter niet zou terugkomen op zijn beslissing, gaf Turan hem een duw. De scheidsrechter trok daarop de rode kaart.

Er kwam blijkbaar ook een scheldtirade aan te pas, want de Turkse voetbalbond spreekt in zijn verdict over agressie, belediging en bedreiging. De schorsing van zestien wedstrijden is een record zijn voor de Turkse competitie. Turan kreeg ook een boete van 39.000 Turske lyra, ofwel 7.729 euro.