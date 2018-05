De supporters van Charleroi en Club Brugge hebben voor een indrukwekkend eerbetoon gezorgd aan hun overleden ex-speler François Sterchele. In minuut 23, het rugnummer van de aanvaller bij beide clubs, klapte het hele stadion in de handen en werd zijn naam door de twee supporterskernen luidkeels gescandeerd. Eergisteren was het tien jaar geleden dat Sterchele stierf na een auto-ongeluk.