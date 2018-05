Wie is de Britse beroepsgokker en miljardair die de Brusselse volksclub Union Sint-Gillis wil overnemen?

Vorst / Brussel -

Zonder accidenten is miljardair Tony Bloom straks officieel eigenaar van de Brusselse tweedeklasser Union Sint-Gillis. De Brit – bijnaam: The Lizard – is al eigenaar van een Premier League-club, is een pokerfenomen en verdient grof geld met zijn gokbedrijf Starlizard. “Op mijn acht jaar ging ik met mijn zakgeld al gokken in het lunapark.”