De bedenker van ‘Gevoel voor Tumor’ ziet na tien jaar zijn grootste wens in vervulling gaan: “Het voelt geweldig”

Met Gevoel voor Tumor bedacht hij een populaire tv-reeks over de ziekte die hij overwon, maar hem achterliet met een knagende kinderwens. Vandaag ziet Leander Verdievel (36) zijn 10 jaar oude verlangen alsnog in vervulling gaan. Samen met zijn vrouw is hij in Zuid-Afrika om er de adoptie van Andrew (6) en Angelica (4) af te ronden. “Toen we hen voor het eerst zagen, stak een wervelstorm van emoties op.”