Hoe de Rockefellers erin slaagden om voor 1 miljard aan kunstwerken te verzamelen (en nog 3 miljard over te houden voor de kinderen)

Zowat 100 miljoen euro voor een Picasso. Tientallen miljoenen voor een Monet en voor een Matisse. De veiling van de enorme kunstcollectie van David Rockefeller lost de verwachtingen in. Met nog een dag te gaan stond de teller gisteren op ruim 765 miljoen dollar (642,5 miljoen euro), bestemd voor twaalf goede doelen. Helemaal zoals de steenrijke bankier uit New York het had gepland toen hij vorig jaar stierf op zijn 101ste.