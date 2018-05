Leko dolblij om cruciale zege Club Brugge: “Gelukkig was het onze kleur in het casino”

Club Brugge-trainer Ivan Leko was uiteraard dolgelukkig na de 1-3 zege bij Charleroi, die zijn ploeg op een zucht van de titel brengt. Nochtans zag het er lange tijd niet goed uit voor blauw-zwart, maar de gedurfde ingrepen van de Kroaten wierpen hun vruchten af. “Het was casino en gelukkig was het onze kleur.”

“We waren de betere ploeg en hadden controle over de match”, vertelde Club Brugge-trainer Ivan Leko na de 1-3 zege op het veld van Charleroi. “Al vroeg hadden we drie-vier situaties om te scoren. Zij stelden daar behalve hun penalty niks tegenover. Dat vond ik jammer, op een 1-0 achterstand komen na zo’n match.”

Daarna gooide Leko alles om. Hij ging all in en gooide de verrassend op de bank begonnen Hans Vanaken en Jelle Vossen in de strijd en dat loonde: allebei scoorden ze een doelpunt. “Het was totaal casino en gelukkig was het onze kleur”, glimlachte Leko voor de camera’s van Proximus. “Wij zijn de enige ploeg die het hele seizoen de druk om kampioen te spelen hebben gevoeld. Vandaag hebben we getoond dat we goed waren. Hopelijk brengen we de laatste twee matchen ook tot een goed eind en worden we dit weekend al kampioen. Standard doet het fantastisch, maar ik geloof in mijn team. We gaan proberen te winnen in Luik.”

Mazzu: “1-1 viel op slecht moment voor ons”

Charleroi-trainer Felice Mazzu vond de zege van Club Brugge niet onterecht. “In de eerste helft hebben we ons werk gedaan, maar ik ben teleurgesteld over onze tweede helft”, aldus Mazzu. “Het was niet de bedoeling ons in te graven, maar we konden geen druk meer zetten. Club Brugge was gewoon superieur. Zij hebben gestalte, snelheid… en Vormer trapte die vrije trap tot op de millimeter perfect binnen. Die goal viel voor ons op een slecht moment, anders hadden we misschien langer weerstand kunnen bieden.”