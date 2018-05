Puigdemont neemt afstand van Catalaans premierschap en duidt opvolger aan

De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is niet langer kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij donderdag bekendgemaakt. De in Duitsland verblijvende separatist schuift meteen ook een opvolger naar voren: Quim Torra, een nieuwkomer in de politiek.

“Onze fractie stelt de (Catalaanse) volksvertegenwoordiger Quim Torra voor als leider” van de regionale regering, zo blijkt uit een videoboodschap van Puigdemont. Hij stelt voor om de 55-jarige Torra de komende dagen al de eed af te laten leggen als regeringsleider.

Onverdachte nieuwkomer

Door een nog onverdachte nieuwkomer naar voren te schuiven, hoopt de partij JuntsXCat wellicht een einde te maken aan het aanhoudende juridische getouwtrek met Madrid over het leiderschap in Catalonië. Alle vorige kandidaten voor het minister-presidentschap - onder wie ook Puigdemont - werden namelijk geblokkeerd, omdat het telkens ging om personen die in de gevangenis zaten of in ballingschap verbleven. Madrid heeft zich altijd tegen een eedaflegging op afstand verzet. Deze week heeft Madrid bij het Grondwettelijk Hof nog een Catalaanse wetswijziging aangevochten die een investituur van Puigdemont mogelijk had kunnen maken.

Als er tegen 22 mei geen nieuwe regering is in Catalonië, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Aangenomen wordt dat de separatisten dat scenario willen vermijden, aangezien ze bij de verkiezingen van december vorig jaar nog een absolute meerderheid hadden behaald.

Puigdemont was na zijn afzetting, die volgde op het illegale onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober, naar België gevlucht. Op 25 maart werd hij op basis van een Europees aanhoudingsbevel opgepakt in het Duitse Sleeswijk-Holstein. Het Duitse gerecht moet nu beslissen of de Catalaan aan Spanje wordt overgeleverd.