Instagram verstoord: app werkt uren niet

Donderdagnamiddag meldden heel wat gebruikers van Instagram - via Twitter - dat hun favoriete sociale fotoplatform het niet meer deed. Ze doen dat met de al eerder gebruikte hashtag #Instagramdown. Momenteel lijkt de storing grotendeels opgelost, behalve in … België.

Wat precies aan de basis ligt van het probleem, is niet bekend. Maar de problemen hielden lang genoeg aan om heel wat Instagram-gebruikers te frustreren. Over het algemeen lijken de storingen nu van de baan, maar in eigen land lijkt de app voor heel wat mensen nog niet naar behoren te functioneren.

Anderen maakten dan weer gretig gebruik van het probleem om hun ‘Instagramverslaving’ op ludieke wijze aan te kaarten.

@instagram fix the instagram in belgium please or tell us whats wrong #instagramdown — eggy the dictionary (@lord_skrubalot) May 10, 2018

There seems to have been an issue 6 hours ago but that has now been resolved. Why is #instagramdown in Belgium now? — Liora Kern (@liorakern) May 10, 2018

When you check Twitter to see if everyone else’s Instagram is down as well #Instagram #InstagramDown — Phillip Hancock (@IPhilImportant) May 10, 2018

How am I supposed to see what my friends had for lunch???? #instagramdown pic.twitter.com/zND50bUEOG — Jon Schaaf (@JonSchaaf99) May 10, 2018

#instagramdown



I talked to my wife for a while.....she is really a nice person pic.twitter.com/go1khfjDNb — The Invisible Man (@invisibleman_17) May 10, 2018