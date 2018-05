Nog acht scenario’s over in titelrace, en in vijf ervan kroont Club Brugge zich tot kampioen

Standard zette de titelrace donderdag op zijn kop door te gaan winnen op het veld van Anderlecht en zich te profileren als voornaamste uitdager van Club Brugge voor de titel. De zege van Club Brugge op het veld van Charleroi met nog twee matchen te gaan zorgt ervoor dat er nog acht scenario’s overblijven in de race om de titel. In vijf daarvan wordt Club Brugge kampioen.

De stand:

1. Club Brugge 45

2. Standard 41

3. Anderlecht 40

(*) Bij een gelijke stand met Anderlecht of Club Brugge is Standard in het voordeel omdat de Rouches hun punten niet naar boven afgerond zagen bij de start van de play-offs. Als Anderlecht en Club Brugge gelijk eindigen, is Club Brugge de kampioen omdat blauw-zwart hoger eindigde in de reguliere competitie.

Programma’s:

Club Brugge: Standard (uit), AA Gent (thuis)

Standard: Club Brugge (thuis), Charleroi (uit)

Anderlecht: AA Gent (uit), Racing Genk (thuis)

Vijf scenario’s waarin Club Brugge kampioen wordt:

- als het zondag wint van Standard

- als het zondag gelijkspeelt tegen Standard

- als het zondag verliest bij Standard, maar op de laatste speeldag wint van AA Gent

- als het zondag verliest bij Standard, maar op de laatste speeldag gelijkspeelt tegen AA Gent én Standard niet kan winnen bij Charleroi

- als het zondag verliest bij Standard en ook op de laatste speeldag verliest van AA Gent, op voorwaarde dat Standard verliest bij Charleroi én Anderlecht geen zes op zes pakt tegen AA Gent en Racing Genk

Twee scenario’s waarin Standard kampioen wordt:

- als het wint van Club Brugge en het op de laatste speeldag ook Charleroi klopt, terwijl Club Brugge thuis niet kan winnen van AA Gent

- als het wint van Club Brugge en het op de laatste speeldag gelijkspeelt tegen Charleroi, terwijl Club Brugge thuis verliest van AA Gent én Anderlecht geen zes op zes pakt tegen AA Gent en Racing Genk

Eén scenario waarin Anderlecht kampioen wordt:

- als het wint van AA Gent en Racing Genk, Club Brugge verliest van Standard en AA Gent, én Standard niet kan winnen van Charleroi