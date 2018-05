FC De Kampioenen krijgt straks een vierde bioscoopfilm

Goed nieuws voor fans van de populairste voetbalploeg van het land: F.C. De Kampioenen krijgt een vierde bioscoopfilm. De voorlopig nog titelloze prent zou in maart of april van volgend jaar worden opgenomen en tegen Kerstmis 2019 in de zalen komen.

In de vierde film zullen alle vertrouwde acteurs van de partij zijn. Op Carry Goossens na, wiens personage Oscar op het einde van de vorige film in Afrika bleef. Ook Marijn ‘Boma’ Devalck komt terug, hoewel hij na de derde film had gezegd dat het zijn laatste was.

Jan Verheyen zal de prent opnieuw regisseren, maar An Swartenbroekx schrijft momenteel nog aan het scenario, dat tegen september rond zou moeten zijn.

Voor Jan Verheyen breken alvast drukke tijden aan. Volgende week begint hij te filmen aan De Collega’s 2.0, in het voorjaar van 2019 neemt hij de Kampioenenfilm op en in augustus moet hij alweer present zijn om Red Sara te draaien. Die laatste film vertelt het op feiten gebaseerde verhaal van twee ouders die hun dochter met een zeldzame stofwisselingsziekte willen redden.