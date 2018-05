In de midweekspeeldag van de play-offs waren er weer aardig wat mooie goals te zien. Ari Skulason testte de kwaliteit van het netje in de winkelhaak op Oostende, Van Hyfte scoorde zowaar met een omhaal voor Beerschot Wilrijk en Ruud Vormer krulde een vrije trap in de kruising op een levensbelangrijk moment voor Club Brugge. Wat was uw Doelpunt van de Week? Stem hier!