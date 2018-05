Onze Chef Voetbal: “Anderlecht mist de klasse die Edmilson en Carcela wel hebben”

We schrijven het al maanden maar vandaag met nog een beetje meer aandrang: Club Brugge is op weg naar de titel. De veerkracht die de Bruggelingen gisteren in Charleroi en na de voorbije week toonden, geeft aan dat die titel verdiend zou zijn. Zondag één punt in Standard en de oppergaai is binnen.

Dan staan ze plotseling recht, de sterkhouders. Ten eerste Ruud Vormer. De Nederlander krulde de gelijkmaker met een heerlijke vrije trap in de bovenhoek. Bijna vanuit het niets want zijn ploeg had wel ...