Genk-coach voelt zich opnieuw tekortgedaan en haalt uit naar refs: “Ze ondersteunen het afbraakvoetbal”

Genk-coach Philippe Clement was na het 1-1 gelijkspel tegen Gent allerminst tevreden. De trainer kon het moeilijk verkroppen dat de Buffalo’s naar eigen zeggen “afbraakvoetbal” speelde en dat de ref daar amper tegen optrad. Een wederkerend probleem, vond hij. “De scheidsrechters moeten mee zorgen voor het mooie voetbal, maar ze ondersteunen meer het afbraakvoetbal.”

Na het laatste fluitsignaal stormde Philippe Clement op scheidsrechter Lawrence Visser. Zichtbaar in een razende bui probeerde hij duidelijk te maken dat er veel te weinig extra tijd werd geteld op het einde van de match tegen Gent. “We hebben veel te weinig extra tijd gekregen op het einde van de match”, herhaalde Clement ook in het interview na de match. “De gele kaart voor kalinic op het einde voor tijdrekken had hij al na tien minuten moeten krijgen. Het was lachwekkend. De ref had dit veel vroeger in handen moeten nemen. Als hij ziet dat spelers voor een bal blijven staan of de keeper tijd wint, moet die ingrijpen. En niet pas op het einde van de match, maar al vroeger.”

Clement vond dat de Gentenaars afbraakvoetbal speelde in de Luminus Arena. “Er stond maar één ploeg op het veld die wilde voetballen. De ref had al vroeger gele kaarten moeten geven om een signaal te geven aan de ploeg die afbraakvoetbal speelt. Ik heb dit ook al meegemaakt in de bekerfinale. De arbiters hebben een rol om mee voor mooie voetbal te zorgen en niet om het afbraakvoetbal mee te ondersteunen.”

Gent-coach Vanderhaeghe: “Hebben bal niet constant in tribune getrapt”

Yves Vanderhaeghe vond dat Philippe Clement overdreef. “Ik geef grif toe dat Genk beter was, maar we hebben hier vanavond niet constant de bal in de tribune getrapt, hé. Wij hebben ook al matchen gespeeld waarin we 70 of 75% balbezit hadden, maar uiteindelijk het deksel op de neus kregen en de match nog verloren.”