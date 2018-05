Nog nooit een prijs gepakt: maar Akhisar klopt favoriet Fenerbahçe en wint verrassend Turkse beker

Akhisar heeft donderdag de Turkse voetbalbeker gewonnen op neutraal terrein in Diyarbakir. Het klopte verrassend favoriet Fenerbahçe met 3-2, en pakte de eerste trofee in de clubgeschiedenis.

Lopes opende de score voor Akhisar (32.), Fernandao (56.) maakte na de rust gelijk. Sissoko (70.) en Barbosa (81.) schonken Akhisar nadien zijn stuntzege, al kon Fenerbahçe via Souza (86.) wel nog tegenscoren.

De favoriet uit Istanboel had de finale bereikt doordat Besiktas weigerde de terugwedstrijd van de halve finales af te werken. Die terugwedstrijd was in april stopgzet nadat de trainer van Besiktas, Senol Günes, uit de tribunes een zitje tegen het hoofd gekregen had en met een hoofdwonde werd afgevoerd.