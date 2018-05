Manchester United zeker van tweede plaats na gelijkspel

Manchester United heeft zich vanavond verzekerd van de tweee plek in de Premier League. Zonder Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, beiden geblesseerd, bleven ze op het veld van West Ham steken op een 0-0 gelijkspel, maar dat punt was dus genoeg om niet bijgehaald te kunnen worden door zijn achtervolgers in de strijd om de tweede plek.