Analisten maken Hein Vanhaezebrouck met de grond gelijk na aanval op collega: “Toppunt van zieligheid”

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck haalde na de verloren match tegen Standard uit naar collega-coach Ricardo Sa Pinto. “Hij is binnen twee weken toch weg”, alludeerde hij op de flirt tussen de Rouches en Michel Preud’homme. In het programma Sports Late Night vond analist Geert De Vlieger dat Vanhaezebrouck daarmee zijn boekje ver te buiten ging. “Dit is het toppunt van zieligheid.”

“Zijn uitspraken zijn het toppunt van zieligheid”, was analist Geert De Vlieger hard voor de Anderlecht-coach. “Dit slaat nergens op. Als je je een beetje een waardige verliezer toont, kan je het over bepaalde dingen spreken, maar zeker niet op deze manier. Dit is beneden alle peil. Zo praat je niet over een collega.”

Ook Marc Degryse vond de uitlatingen er ver over. “Hij is een slechte verliezer en legt altijd de schuld bij andere dingen dan waar het eigenlijk om draait. Al zag hij ook wel de fouten in zijn eigen team, vooral defensief dan.”

