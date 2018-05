Verbranden of bruinen? Het wordt bepaald door uw genen

Waarom wordt de ene mens bruin als hij in de zon zit, en ziet de andere rood als een jonge tomaat? Met de zomer in aantocht, formuleert de wetenschap een antwoord op de vraag. Kankervorsers kunnen er net als zonnekloppers hun voordeel mee doen.

Het ligt niet aan uw zonnecrème. Evenmin aan uw plaats op het terras of aan het aantal uren dat u daar zit of u rood dan wel bruin wordt bij een zonnebad. Het ligt aan uw genen. Mensen met eenzelfde huidskleur kunnen helemaal anders reageren op zon. Het zijn de genen die bepalen hoeveel melanine iemand aanmaakt na blootstelling aan UV-stralen. Melanine is het huidpigment waar pakweg Afrikanen veel meer van hebben dan blanken. Zij verbranden veel minder snel, maar worden wel donkerder door zon.

Britse onderzoekers vonden tien nieuwe genetische regio’s in het menselijke DNA-materiaal die rechtstreeks te maken hebben met bruin worden of verbranden. Een verdubbeling van het aantal eerder ontdekte delen van ons DNA dat in verband staat met bruin worden dan wel verbranden.

Het onderzoek gebeurde op basis van gegevens van 176.000 Britten, goed voor de grootste studie ooit in zijn soort. Algemeen werd al aangenomen dat zonnebrand een risicofactor is in het ontwikkelen van huidkanker. Wat het nieuwe onderzoek daaraan toevoegt, is welk risico in welk soort genetische regio’s schuilt. Een geweldige grondslag om tests te ontwikkelen die uitwijzen hoe vatbaar u bent voor huidkanker.

Foto: ss

“Een flink deel van de genen die garant staan voor zonnebrand staan in verband met huidkanker”, is Mario Falchi, dokter aan het Londense King’s College-instituut die het onderzoek leidt, formeel. Zo zouden mensen met ros haar vaker genen hebben die voor een hoger risico op huidkanker zorgen. Maar ook mensen met een donkere huidskleur kunnen risico lopen. “Sommige genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van huidkanker, hebben waarschijnlijk niks te maken met het pigment van de huid,” aldus Falchi. “We zien veranderlijkheid bij mensen met dezelfde pigmentatie.”

Schrikbarende opmars

“Gezien de opmars van de ziekte hopen we dat kennis over de genetische link tussen zonnebrand en huidkanker mensen stimuleert om er een gezonde levensstijl op na te houden.” Zoals níét urenlang in de zon liggen branden.

Niet toevallig werd het onderzoek in Groot-Brittannië gevoerd: daar constateren artsen jaarlijks 130.000 nieuwe gevallen van huidkanker. Het is een ziekte die ook in ons land ‘schrikbarend’ oprukt, volgens de Stichting tegen Kanker voornamelijk door het aantal zonvakanties en de zonnebank. In Vlaanderen alleen is er een verdrievoudiging op tien jaar tijd, tot minstens 30.000 nieuwe gevallen per jaar. U weet wat u de komende zomer te doen staat, vooral als u snel verbrandt.