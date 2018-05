Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen verwachten eerste kindje

Al meer dan tien jaar zijn ze samen, actrice Charlotte Vandermeersch (34) en regisseur Felix Van Groeningen (40). En nu verwacht het stel over enkele maanden hun eerste kindje. Dat bevestigen ze zelf. Vandermeersch is vast verbonden aan toneelgroep Lazarus en is onder meer bekend van de tv-serie Deadline 14/10 en de langspeelfilm Bowling Balls. Van Groeningen brak potten met De Helaasheid der Dingen en The Broken Circle Breakdown én hij mocht zijn vriendin regisseren in Belgica.

Vandermeersch vertelde twee jaar geleden, in het magazine Goesting, nog dat ze kinderen krijgen geen voor de hand liggende keuze vond.

“Dat is wat mij het moeilijkste lijkt aan kinderen. Dat schema waarin je terechtkomt. Als je nu gewoon een kleintje op de wereld kon zetten dat met je mag meelopen, in het bos achter je aan kan crossen, in je nek zitten. Dan had ik dat al lang gedaan. Maar nee! Dat kind moet naar school! Je moet al die stramienen volgen van de opvoeding en van het leven. Ik voelde me zo bevrijd na mijn schooltijd. Opeens kon ik mijn leven zelf organiseren. Om dat nu opnieuw af te geven... Ik weet het niet.” Al is dat intussen duidelijk gekeerd.