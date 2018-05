Ondanks protest: advocates moeten nog altijd hun beha uittrekken

Vrouwelijke strafpleiters moeten vaak hun beha uitdoen in de gevangenis, omdat ze door de metalen beugel niet door de controle raken. Ze klaagden dat aan, en het gevangeniswezen zegt het controlesysteem aan te passen. Alleen, de beha’s zullen nog altijd uit moeten.

Heel wat vrouwelijke strafpleiters zijn het beu dat ze hun beha moeten uittrekken bij de strenge controle om de gevangenis binnen te komen. De Orde van Vlaamse Balies kreeg al verschillende klachten binnen en stapte daarmee naar het gevangeniswezen.

Vrouwelijke strafpleiters moeten zich vaak in een aparte ruimte omkleden en hun beha afgeven in een plastic zakje. Zo moeten ze dan tussen de bezoekers aanschuiven. Daarom bewaart Mieke Byttebier, een Brugse strafpleiter een sportbeha in de wagen. “Die heeft geen metalen beugel”, zegt ze. “Ik moet soms twee keer per dag naar de gevangenis. Dan moet ik mijn beha in een vuile plastic pot deponeren. Daar wordt een mens kwaad en emotioneel van.”

Hetzelfde verhaal klinkt bij een Gentse advocaat. “Zowel in Brugge, Merksplas als Hasselt werd mij gevraagd om mijn beha uit te doen”, zegt ze. “Eén keer heb ik geweigerd en ben ik vertrokken. De andere keren was mijn bezoek dringend en kon ik niet anders. Ik voelde me vernederd.” Ook een andere Gentse advocaat sluit zich bij het verhaal aan. “Ik moest in Merksplas ooit de rij bezoekers passeren zonder beha. Ik droeg een trui met gaatjes. Ik was razend.”

Advocaten moeten net als andere bezoekers door de strenge controle. En dat vindt de Orde van Vlaamse Balies overdreven. “Wij zijn ook voor een streng veiligheidssysteem”, zegt woordvoerder Hugo Lamon. “Maar advocaten worden in de gevangenis strenger gecontroleerd dan op de luchthaven. Denkt er echt iemand dat er een opstand zal komen waarbij gedetineerden zullen gebruikmaken van beha's?”

Vanaf volgende maand wordt het systeem aangepast. Advocaten zullen dan op dezelfde manier als de personeelsleden gecontroleerd worden. Al wil men bij het Gevangeniswezen niet gezegd hebben dat die maatregel er door klachten van vrouwelijke strafpleiters komt. “We hebben die genomen om een vlottere doorstroom te creëren”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “De controles blijven dezelfde, maar advocaten worden niet meer samen met bezoekers gecontroleerd.”