STVV staat op punt trainer van Beerschot Wilrijk weg te kapen

Marc Brys staat op het punt om Beerschot Wilrijk te verlaten om trainer te worden van Sint-Truiden. De Limburgers waren op zoek naar een nieuwe trainer met het oog op volgend seizoen nadat het contract van Jonas De Roeck niet werd verlengd.

Er lijkt al na twee seizoenen een einde te komen aan het nieuwe huwelijk tussen Marc Brys en Beerschot. De Antwerpenaar keerde twee jaar geleden terug naar het Kiel met als missie om de club terug te brengen naar eerste klasse. Er werd al verschillende keren door eersteklassers aan zijn mouw getrokken. Zo kwamen KV Kortrijk en KV Mechelen dit seizoen al met een voorstel, maar Brys koos voor een langetermijnproject bij Beerschot Wilrijk en tekende in oktober voor vijf jaar bij. Maar sindsdien is de club verkocht en nu ziet het ernaar uit dat de samenwerking vroeger wordt stopgezet. Sint-Truiden had enkele weken geleden officieel bekendgemaakt dat het niet verder zou gaan met Jonas De Roeck, ondanks diens meer dan degelijke debuutseizoen op het hoogste niveau. Sindsdien tastten de Kanaries de markt af en al snel hadden ze in Limburg hun zinnen gezet op Marc Brys. Die leek aanvankelijk moeilijk te verleiden om Beerschot Wilrijk te verlaten voor een andere Belgische club, maar volgens onze bronnen zou hij nu toch overstag gegaan zijn.

Als de overgang rond geraakt, neemt Brys wellicht Issame Charaï, ex-speler van STVV en huidig assistent bij Beerschot ­Wilrijk, mee naar Sta­yen.