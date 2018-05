Verbod op plastic zakjes, statiegeld op blikjes en petflessen, 800 euro boete voor zwerfvuil: hoe ver wil de Vlaamse regering gaan?

De afvalberg moet slinken en zoals we nu bezig zijn, raken we er niet. Dus wil Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een turbo steken op de inspanningen. Ze heeft een ‘Verpakkingsplan’ klaar, dat ze volgende week aan de Vlaamse regering wil voorstellen. De doelstellingen: minder afval, meer recyclage en dus ook minder zwerfvuil.

Statiegeld op petflessen én blikjes

Haar coalitiepartners zijn nog niet overtuigd, maar Schauvliege gaat vol voor de invoering van het statiegeld op blikjes. Daarvoor kan ze rekenen op de steun van al meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten. Die tekenden allemaal in op de Statiegeldalliantie. Bedoeling is vooral zwerfvuil tegen te gaan. Als een blikje of een flesje geld waard is, dan zijn mensen minder geneigd dat te laten slingeren. Die verpakkingen maken zo’n 40 procent van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuil (24.000 ton).

Foto: Chris Nelis

Een andere ‘p’ in pmd

Het grote argument tegen statiegeld op petflessen en blikjes is dat je de pmd-zak zo goed als leeghaalt. Zonde, want de blauwe zak is wel een performant systeem om afval te sorteren en te recycleren. Dus wil Schauvliege een andere ‘p’ in pmd. “Alle mogelijke recycleerbare verpakkingen en zelfs andere kleine plastic voorwerpen”, zegt ze. “Op die manier vermijden we dat de we de pmd-zak uithollen. Dat maakt het ook eenvoudiger voor de burger en de ophaling. Je steekt gewoon al je recycleerbare afval in één zak.”

Verpakking produceren = verpakking betalen

Het geld voor haar maatregelen wil Schauvliege bij de producenten of de verpakkers halen. De sector draagt nu amper 9,7 miljoen euro per jaar bij aan Fost Plus, dat verpakkingen ophaalt en recycleert. De steden en gemeenten betalen elk jaar 155 miljoen euro aan het opruimen van zwerfvuil. Kan niet, vindt Schauvliege, die een verpakkingsfonds wil oprichten. De producenten storten aan dat fonds, dat zorgt dat het geld ­besteed wordt aan het vergoeden van gemeenten en het financieren van proefprojecten, onderzoek en het uitgebreide statiegeld.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Verbod op plastic zakken

De plastic zakken aan de kassa zijn verleden tijd. Schauvliege wil die verbieden. Niets te vroeg, in Scandinavië, Frankrijk en Nederland zijn ze al verboden. En omdat Wallonië de zakken al naar de vuilnisbak heeft verwezen, zijn de grote supermarktketens inmiddels druk op zoek naar alternatieven. Deze week nog voerde Delhaize de plastic zakken af.

Herbruikbare zakken zijn de toekomst, vindt Schauvliege, alternatieven zoals papieren zakken kunnen eventueel even. Maar als die te populair worden, dan volgen ook daar maatregelen. Het enige plastic dat de minister wil tolereren, is bijvoorbeeld rond komkommers, die anders veel te snel rotten.

Foto: fvv

Vanaf 800 euro boete voor zwerfvuil

Nu riskeren overtreders maximum een GAS-boete van 350 euro of 175 euro voor minderjarigen, maar Schauvliege speelt al langer met het idee die op te trekken. Ze heeft hiervoor al de goedkeuring van de regering. De nieuwe boetes zullen geen GAS-boete meer zijn, waardoor rechters sommen van 800 euro tot zelfs 2 miljoen euro kunnen opleggen. Als het parket de sluikstorters niet vervolgt, kan het de zaak doorspelen naar de afdeling Handhaving van het Vlaamse Gewest voor het opleggen van een ­bestuurlijke boete.

Ook e-commerce moet mee

“De e-commerce wint steeds meer aan belang, dus moeten ook zij zich aanpassen”, vindt Schauvliege. Want alles wat je online bestelt, komt meestal aan in een kartonnen doos met nog wat plastic errond.

Schauvliege beseft wel dat zware normen opleggen aan Vlaamse bedrijven de concurrentie met het buitenland onmogelijk dreigt te maken. Om dat probleem de wereld uit te helpen, denkt Schauvliege aan een ‘verpakkingsverantwoordelijke’ voor de e-commerce, die erop moet toezien dat iedereen de Vlaamse regels respecteert.