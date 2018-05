Nederland en Noorse ex-winnaar Alexander Rybak naar finale Eurovisiesongfestival

In tegenstelling tot België is Nederland er wel in geslaagd om de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Lissabon te overleven. Ook ex-winnaar Alexander Rybak loodste Noorwegen naar de finale, die zaterdag plaatsvindt.

De Nederlandse inzending Waylon, die in de clinch ligt met de Nederlandse media omdat ze naar zijn mening iets te kritisch zijn, hield met het zelfgeschreven “Outlaw in em” de Nederlandse eer hoog. Het Bon Jovi-achtige nummer vond genade in de ogen van de jury en het publiek.

Noorwegen trok met Alexander Rybak naar het Songfestival. De zanger deed al eens mee in 2009 en won toen de liedjeswedstrijd. Deze keer probeert de begenadigde zanger/violist het met “That’s how you write a song”.

Ook Hongarije, dat metalband AWS afvaardigde met het nummer ‘Viszlát nyár’, mag naar de finale.

Voorts gaan ook Servië, Moldavië, Oekraïne, Zweden, Australië, Denemarken en Slovenië door.

De finale vindt zaterdag plaats. Onze Sennek zal er niet bij zijn, althans niet op het podium. Zij strandde dinsdag in de halve finale met “A Matter of Time”.