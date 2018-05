Politie en justitie moeten holebi’s beter beschermen

De politie en het gerecht moeten strenger en beter kunnen optreden tegen discriminatie en geweld tegen holebi’s. In haar nieuwe actieplan zet staatssecretaris voor ­Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) daar zwaar op in.

Zuhal Demir. Foto: BELGA

Als het van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) afhangt, dan is onze maatschappij binnenkort stukken veiliger voor holebi’s en transgenders. In haar nieuwe actieplan wil ze met de hulp van haar bevoegde collega’s politie en gerecht extra alert maken én extra mogelijkheden geven in de strijd tegen homo- en transfobie. “Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij.” Sterker zelfs, in 2016 opende gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor.

Dus krijgen politieagenten extra opleiding. Er komt een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

Belangrijk, vindt Jeroen Borghs van çavaria, de koepelvereniging voor holebi- en transgenderverenigingen. “Wij dringen er altijd op aan een klacht in te dienen als je met geweld wordt geconfronteerd. Nu zal het wel heel moeilijk worden die klacht naast zich neer te leggen.”

Demir zelf vindt het maar normaal dat de repressie wordt opgedreven. “Geweld tegen holebi’s kan vandaag gewoon niet meer.”

Maar met repressie alleen komen we er niet. Daarom wil Demir maximaal inzetten op de aanvaarding van holebi’s door alle ­lagen van de bevolking. “Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben. Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering. Als het echt moet, mag je geloven dat homoseksualiteit zondig is, maar in de maatschappij respecteer je ze. Zo niet volgen zware straffen.”

Ook voor de holebi’s komen er acties. Disproportioneel veel van hen worstelen met psychische problemen. Amper 35 procent kampte nooit met suïcidale gedachten. “We moeten hen duidelijk maken dat we hen ­nemen voor wie ze zijn en dat we willen luisteren naar hun problemen.” In totaal wil ­Demir 122 acties op poten zetten.