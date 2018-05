Moeder van drie sterft na trap van paard

Paarden in de wei in Westerlo waar de vrouw een trap kreeg Foto: kma

Roeselare - Een vrouw uit Roeselare, moeder van drie kinderen, is overleden na een trap van een paard.

Sarah Desaever was dinsdagavond met een vriendin naar het paard van die laatste gaan kijken dat op een weide stond in Westerlo. Plots zou het dier ­geschrokken zijn door de laadklep van een vrachtwagen die dichtklapte. Sarah Desaever kreeg eerst een trap op het hoofd en daarna één op de borst. Ze werd door haar vriendin nog uit de weide geholpen, maar stuikte dan in elkaar. Ze overleed uiteindelijk aan interne bloedingen in het universitair ziekenhuis in Antwerpen.

“De dokters hebben alles geprobeerd, maar de schade was te groot”, zegt broer Christophe. Sarah was thuishelpster. Ze was getrouwd met een Libanese man en laat drie kinderen van 15, 12 en 10 jaar na.