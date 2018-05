Het was ontslagen medewerker die - al dan niet bewust - voor paniek zorgde bij vrouwenploeg Anderlecht

Anderlecht was deze week in de ban van de vrouwen. De vrouwenploeg werd vorige week landskampioen, maar dinsdag hoorden de speelsters dat Marc Coucke de stekker uit het team zou trekken wegens te duur. Zover komt het niet. Robert Steeman, een medewerker die werd ontslagen, communiceerde – al dan niet bewust – een verkeerde boodschap aan de ploeg.

Drie jaar lang bouwde ­Anderlecht aan een goeie vrouwenploeg met vele Belgische internationals zoals Aline Zeler, Heleen Jaques en Laura Deloose. Vorige week werd dat team voor het eerst in twintig jaar kam­pioen.

Marc Coucke, de nieuwe voorzitter, licht echter heel RSCA door en stelde vast dat het vrouwenteam ­financieel niets opbrengt. Integendeel. De vrouwen hebben een jaarlijks budget van 250.000 à 300.000 euro, maar Robert Steeman – de manager van de vrouwenploeg – had dat ruimschoots overschreden. Een dure vijfdaagse stage in Spanje van 30.000 euro, traktaties… Er werd hem gemeld dat het zo niet verder kon en na een discussie werd Steeman ontslagen.

In de kleedkamer bij de vrouwen circuleerde echter al langer het gerucht dat Coucke zou stoppen met de vrouwenploeg. Dat leidde tot ongerustheid en eerder deze week vroegen enkele speelsters al uitleg aan de voorzitter. Onder meer ­Laura Deloose kwam toen pittig uit de hoek. Bij Anderlecht verdienen de speelsters beter dan bij andere teams en voor Deloose is het voetbal haar leven. Zij zag haar toekomst bedreigd en kreeg geen duidelijke antwoorden.

De paniek brak ­helemaal los toen de ontslagen Robert Steeman dinsdag iedereen in de kleedkamer samenriep en verkondigde dat er geen budget meer was voor het vrouwenvoetbal. Iedereen interpreteerde dat als het einde en het nieuws verspreidde zich al snel. ­Aline Zeler, de meest ervaren speelster, sprak van een gebrek aan respect net nu het vrouwenvoetbal in heel Europa in opmars is en er ook steeds meer belangstelling komt voor de Red ­Flames, onze nationale ploeg.

Animo

Ook op sociale media ontstond er meteen heel wat ophef. Veel meer dan iedereen had gedacht en op Twitter repliceerde Coucke snel dat er over de vrouwen nog geen officiële beslissing was genomen. Meer nog, in de ­namiddag kreeg Patrick ­Wachel, de vrouwencoach, een telefoontje van Marc Coucke dat zijn team wel nog een toekomst had op Anderlecht.

