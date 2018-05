Carcela, de man die alles weer mogelijk maakte voor Standard: “Ik wist dat we de titel nog konden pakken”

Met twee nieuwe goals op Anderlecht – zijn zesde en zevende in deze play-offs – zoog Edmilson de aandacht naar zich toe. Maar de echte kampioenenmaker van Standard heet Mehdi Carcela (28). “Ik zou graag volgend seizoen nog op Standard spelen. Toen ik hier in januari tekende, wist ik in mijn achterhoofd dat we de titel nog konden pakken.”