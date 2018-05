63.000 gestrande passagiers en 400 geschrapte vluchten: ramp van bijna 10 miljoen voor Brussels Airlines

De pilotenstaking maandag en woensdag stort Brussels Airlines in chaos: het bedrijf moet 63.000 reizigers van meer dan 400 geschrapte vluchten terugbetalen of omboeken naar een andere vlucht. “Dit kost ons een kleine 10 miljoen euro”, zegt Wencke Lemmes van Brussels Airlines.

Er zijn er die naar Zaventem rijden om het daar te proberen regelen, er zijn er die bellen naar het servicecenter en na uren wachten binnenraken, en er zijn er die Twitter en Facebook bestoken. Duizenden reizigers proberen duidelijkheid te krijgen over hun geannuleerde vlucht bij Brussels Airlines. Door de geplande pilotenstaking maandag en woensdag moet Brussels Airlines meer dan 400 vluchten schrappen. Een logistieke nachtmerrie.

“Van de 557 vluchten op maandag en woensdag moeten we er driekwart annuleren”, zegt Wencke Lemmes van Brussels Airlines. “We moeten voor 63.000 reizigers een oplossing zoeken: ofwel krijgen ze hun ticket volledig terugbetaald, ofwel boeken we het om.”

Dat omboeken doet Brussels Airlines zelf, zegt Lemmes. “We sturen de reizigers zelf een voorstel op: we zoeken eerst een andere Brussels Airlines-vlucht. Als dat niet lukt, dan boeken we een vlucht bij een maatschappij uit de Lufthansa-groep of in uiterste nood een vlucht bij een concurrent.”

In al die gevallen neemt Brussels Airlines de extra kosten op zich, benadrukt Lemmes.

“Het heeft geen zin om hier in een lange rij te staan”

Toch zijn er veel reizigers die gisteren zelf al het heft in handen hebben genomen en hebben herboekt. “We begrijpen dat, maar voor die gevallen zullen we later moeten kijken wat we kunnen doen qua terugbetaling”, zegt Brussels Airlines.

Het is nu al duidelijk dat het bijna onmogelijk wordt om voor iedereen een oplossing te vinden. “We hebben nochtans vijf servicecenters volledig bemand om onze klanten te helpen”, zegt Lemmes.

Aan de balie op Zaventem stond de hele dag een rij met een dertigtal mensen. “We willen iedereen vragen om niet naar de luchthaven te komen voor die omboeking”, zegt Lemmes. “Het heeft geen zin om naar hier te rijden, te parkeren en in een lange rij te gaan staan. Dan ben je beter af per telefoon of mail.”

Geen gehoor

Maar ook daar waren er talloze mensen die totaal geen gehoor kregen. “Je moet je voorstellen dat we voor sommige mensen twintig tot dertig minuten bezig zijn voor een omboeking”, zegt Lemmes. “We doen wat we kunnen, maar we staan voor een haast onmogelijke opdracht. Alles samen – de terugbetalingen, de omboekingen naar duurdere andere tickets, de schadevergoedingen – zal deze staking ons 9,4 miljoen euro kosten voor die twee dagen”, zegt Lemmes.