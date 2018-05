CLUBNIEUWS. Nog meer zorgen voor Anderlecht en AA Gent, tijdelijke opvolger in Beveren

Nee, het zit niet mee voor Anderlecht en AA Gent. De Brusselaars trekken zondag zonder twee sleutelfiguren naar Gent maar ook de Buffalo’s missen een belangrijke pion. oensdagochtend kreeg trainer Sven Vermant, nog maar sinds januari aan de slag, zijn ontslag bij Waasland-Beveren. Assistent-trainer Dirk Geeraerd – in het verleden ook al hoofdtrainer bij de club – neemt tot het einde van dit seizoen over. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Zonder Trebel en Saief naar AA Gent

Anderlecht trekt zondag zonder twee sleutelfiguren naar AA Gent. Adrien Trebel liep voor de rust tegen zijn derde gele kaart aan in Play-off 1 en moet dus een schorsingsdag uitzitten. De Fransman kreeg de kaart omdat hij iets te opzichtig bij Bart Vertenten ging vragen om een interventie van de videoref. Trebel is de eerste speler in België die daarvoor bestraft werd met geel.

Ook Kenny Saief mist meer dan wellicht het bezoek bij zijn ex-club. De flankspeler was goed op dreef voor de rust, maar blesseerde zich aan de knie. De kans dat hij nog fit geraakt, is klein. Ook Markovic en Najar moesten met last naar de kant en zijn dus wat onzeker voor zondag.(thst)

AA GENT. Dejaegere en Rosted geschorst voor duel tegen paars-wit

Brecht Dejaegere moet de match tegen Anderlecht aan zich voorbij laten gaan. Hij bleek voldoende hersteld van een peesblessure en verscheen gewoon aan de aftrap in de Luminus Arena maar de middenvelder pakte halfweg de eerste helft wel een gele kaart en dat was meteen zijn derde prent al in Play-off 1. Daardoor miste Dejaegere sowieso al het duel van komende zondag in de Ghelamco Arena tegen Anderlecht, zijn tweede gele (en dus rode) kaart in het slot veranderde daar dus niets meer aan.Ook Sigur Rosted is geelgeschorst. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Dirk Geeraerd tijdelijke opvolger van Sven Vermant

De 8-0-nederlaag tegen Zulte Waregem is niet zonder gevolgen gebleven bij Waasland-Beveren. Woensdagochtend kreeg trainer Sven Vermant, nog maar sinds januari aan de slag, zijn ontslag. Assistent-trainer Dirk Geeraerd – in het verleden ook al hoofdtrainer bij de club – neemt tot het einde van dit seizoen over. Vanaf maandag begint de club aan de zoektocht naar een opvolger. Dan komt het bestuur samen om een shortlist op te stellen. Welk profiel de voorkeur wegdraagt, is nog koffiedik kijken.

De club wil naar eigen zeggen geen overhaaste beslissingen nemen in de zoektocht. Het bestuur is als de dood om een verkeerde keuze te maken met het oog op volgend seizoen.(whb)

BEERSCHOT-WILRIJK. Guillaume François wil “voor vakantie” duidelijkheid over toekomst

Speelt Guillaume François volgend seizoen nog bij Beerschot Wilrijk? “In mijn huidige overeenkomst staat dat mijn contract automatisch met één jaar wordt verlengd na twintig gespeelde wedstrijden”, zegt François. “Toch wil ik na Play-off 2 nog een gesprek met het bestuur. Ik ben doodgraag op het Kiel, maar ondertussen werd met Emeric Dudouit al een rechtsback aangetrokken en ook Joren Dom is inzetbaar op die positie. Voorlopig heb ik geen contact met andere clubs, maar voor de vakantie wil ik graag duidelijkheid over mijn situatie.”(hf)

ANTWERP. Rodrigues en Pitroipa halen STVV

Geen Ivo Rodrigues tegen Eupen. De aanvaller ontbrak door lichte hinder in de liesstreek. De thuiswedstrijd van morgen tegen Sint-Truiden zou evenwel niet in gevaar komen voor de Portugees. Ook Jonathan Pitroipa, die geen enkele hinder meer ondervindt, en Arslanagic, die al deels weer kon aanpikken, geraken normaal gezien speelklaar. Corryn sukkelt met een scheurtje in de kuit en moet zeker nog twee weken rust nemen. Oulare kan na zijn heupoperatie vanaf volgende week de eigenlijke revalidatie starten.(stdr)

KV MECHELEN. Malinwa dicht bij Lemoine, ook Aguemon in beeld

KV Mechelen staat dicht bij zijn vierde aanwinst. Als alles goed gaat, komt Laurent Lemoine over van Club Brugge. De 20-jarige centrale verdediger, die ook rechts- en linksback kan spelen, werd dit seizoen verhuurd aan 1B-club Roeselare, waar hij een revelatie was onder huidig KV-coach Van Wijk. Hij moet concurrent worden van onder anderen Edin Cocalic, die bij KV verlengde tot 2022. De Bosniër genoot interesse uit het buitenland, maar voelt zich goed in Mechelen. KV gaat ook zijn rechterflank nog versterken en heeft interesse in Yannick Aguemon. De 26-jarige winger kende een prima seizoen met 13 goals en 8 assists bij OHL, waar hij nog een contract heeft tot 2019 met optie. OHL, dat al Storm en keeperscoach Kuperus naar KV zag gaan, zal hem niet zomaar laten gaan. Igor de Camargo blijft ook een optie. En na het vertrek van Cobbaut probeert KV nu toch nog Alexander Corryn te overtuigen om te blijven. De linksback, verhuurd aan Antwerp en in beeld bij Lokeren, houdt zijn antwoord in beraad. (dvd, mah)