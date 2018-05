Zenuwen blijven strak gespannen in Gent: “Het ís al nerveus en dat zal zo blijven”

AA Gent sleepte een punt mee uit Genk (1-1), waardoor het met de hakken over de sloot opnieuw vierde wordt. Slepen is het geknipte woord om de wedstrijd van de Buffalo’s samen te vatten. Trainer Yves Vanderhaeghe heeft ook gelezen dat Europees voetbal halen voor hem een must is. Goed voetbal telt nu niet meer, resultaten des te meer. Genk-trainer Philippe Clement ergerde zich aan die aanpak. “Dit was afbraakvoetbal”, zei hij.